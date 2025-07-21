После 10 лет брака супруги из Рязани пришли в ЗАГС в русских народных костюмах

После 10 лет брака супруги из Рязанской области пришли в ЗАГС в русских народных костюмах, чтобы провести обряд бракосочетания в годовщину свадьбы, сообщило издание 7info со ссылкой на группу «Сервис ЗАГС» во «ВКонтакте».

По информации издания, супруги проживают в Скопино. Влюбленные решили креативно отпраздновать розовую свадьбу — первый юбилей семейной жизни. Они прибыли в ЗАГС в русских народных костюмах. Роман на церемонии бракосочетания был в штанах черного цвета и красной рубахе с оборками и волнами на рукавах, с желтыми вставками и элементами вышивки. Разноцветное платье Натальи эффектно подчеркивало фигуру: преобладал красный цвет и цветочный принт. Супруги не могли скрыть улыбок и слез радости.

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