Пассажиры самолета во Внуково начали задыхаться в салоне

В аэропорту Внуково произошел инцидент с пассажирским самолетом, готовившимся к вылету в Санкт-Петербург. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Readovka, люди, находившиеся на борту уже около шести часов, начали испытывать проблемы с дыханием из-за паров химии.

По имеющимся данным, вылет рейса неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий. Утром пассажиры разместились в самолете, после чего была проведена стандартная процедура обработки корпуса специальной жидкостью для защиты от обледенения. Однако взлет так и не состоялся. Вскоре, как утверждается, в салоне появился характерный химический запах, вызвавший у людей резь в глазах и затруднение дыхания.

По информации источника, экипаж не давал подробных разъяснений о причинах задержки и происходящем, сославшись на техническую неполадку. Некоторые пассажиры, включая детей, были вынуждены использовать кислородные маски или дышать через влажные полотенца, чтобы облегчить симптомы. Ситуация, по их словам, усугубилась после повторной обработки самолета антиобледенителем.

