Александр Васильев впервые раскрыл размер своих гонораров в программе «Модный приговор»

Историк моды Александр Васильев, который долгие годы был бессменным экспертом в программе «Модный приговор», впервые решил приоткрыть завесу тайны над своими гонорарами и рассказать о причинах, по которым он покинул телевидение, пишет Teleprogramma.org.

Оказывается, еще на старте своей карьеры на Первом канале Васильев был шокирован предложением, которое ему сделали продюсеры. Речь шла о сумме примерно в 50 тыс. рублей за один выпуск, что по тем временам составляло около €500. Для человека, который постоянно был загружен лекциями, подготовкой костюмов для спектаклей и организацией выставок, такой гонорар показался, мягко говоря, несерьезным.

Но еще больше Васильева возмутило то, что снимать предполагалось не один, а четыре выпуска в день.

«Я не знал, что будет такой адский график», — признался историк моды.

Когда же он узнал об условиях, его возмущение не знало границ, и он гордо отказался от предложения. Позже сумму подняли до 75 тыс. рублей за программу, но и это не впечатлило Александра, который предпочел сосредоточиться на любимом деле.

В итоге его телевизионная карьера завершилась в 2022 году, и сейчас Васильев живет за границей, проводя семинары по истории моды.

