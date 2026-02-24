Развод, брак и грех: священник раскрыл, прощает ли церковь и Бог повторные венчания

Проблема разводов в России давно перешагнула рамки частных драм и приобрела масштабы национального бедствия. Согласно статистике, распадаются семь из десяти семей, причем под ударом оказываются даже союзы, освященные церковью. Социологи фиксируют главные причины: недопонимание, измены, финансовые трудности и эгоизм. Но что на это говорит церковь? Можно ли верующим вступать в новый брак, если первый распался, и в каких случаях РПЦ вообще готова благословить развод, объяснил «ФедералПресс» председатель миссионерского отдела Курганской епархии Алексей Плохов.

По словам священника, изначальная позиция христианства в отношении брака непоколебима: союз должен быть вечным.

«Святая Церковь призывает нас сочетаться браком с намерением быть с супругом до конца. Однако жизнь непредсказуема, случается всякое. Со временем появились уточнения, по каким причинам может быть допущен развод», – пояснил иерей Алексей Плохов.

Главных причин для расторжения венчания две: смерть одного из супругов или измена. Однако жизнь вносит коррективы, и в Основах социальной концепции РПЦ прописан целый ряд исключительных обстоятельств. Среди них — отпадение мужа или жены от православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, а также тяжелые заболевания: проказа, сифилис, СПИД, алкоголизм и наркомания. Церковь также допускает развод в случае исчезновения супруга без вести, осуждения его с лишением всех прав, посягательства на жизнь или здоровье детей и даже совершения женой аборта при несогласии мужа.

«Если распад брака является свершившимся фактом, супруги больше не живут вместе, допускается, хотя и не приветствуется, церковный развод», – уточнил иерей.

При этом отношение к сторонам развода разное. Те, кто не виновен в крушении семьи, могут вступить в новый брак без препятствий. Виновникам же придется понести епитимию — нравственно-исправительную меру. Однако церковь дает шанс на личное счастье даже после ошибок: таинство венчания допускается совершать до трех раз.

Но как быть с суровыми евангельскими строками? В Евангелии от Матфея приводятся слова Иисуса: «Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует». Эти фразы нередко вводят верующих в ступор. Алексей Плохов призывает не вырывать их из контекста.

«Христос в этом отрывке, как и в целом в Священном Писании, категоричен по причине педагогического назидания, чтобы не вошло в привычку у людей, что все абсолютно дозволено, если тебе хочется. Он таким образом призывает к ответственности за свои намерения и поступки», – уточнил иерей.

Он напоминает, что в диалоге с фарисеями Христос указал на жестокосердие людей: изначально Бог установил, что муж и жена становятся одной плотью, и человеку не дано право разлучать то, что сочетал Господь. Но разводы, увы, случаются. И тут церковь проявляет икономию — снисхождение к человеческой немощи. Более того, священник приводит в пример апостола Павла, который говорил: «Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит».

Причин, толкающих семьи к распаду, сегодня множество. Опросы ВЦИОМ показывают, что чаще всего люди указывают на недопонимание и финансовые проблемы, причем эмоциональный фактор играет даже большую роль, чем неустроенность.

Алексей Плохов связал рост числа разводов с тотальным эгоизмом, потребительским подходом к партнеру и неумением супругов вести конструктивный диалог. По мнению эксперта, именно неготовность к компромиссам и изъяны в воспитании разрушают институт семьи.

Чтобы избежать скоропалительных решений, священники проводят с парами беседы до венчания, объясняя, что семья — это школа любви, где высшее проявление чувств — жертвенность. А в ситуациях назревающего разрыва батюшки призывают супругов не поддаваться эмоциям и все тщательно взвесить. Подводя итог, иерей вспомнил мудрые слова схиигумена Саввы (Остапенко): все трудности происходят от недостатка любви к Богу, а все проблемы между людьми — от недостатка любви между ними. Если есть настоящая любовь, никаких проблем не существует.

