После атаки БПЛА на Самарскую область губернатор призвал жителей «не становиться пособником врага»

После падения БПЛА в районе станции Кряж в Самаре задерживаются 10 железнодорожных составов и введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, о последствиях атаки на регион БПЛА противника проинформировал губернатор и различные официальные ведомства. В своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев сообщил, что в целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета. После появления дронов в воздушном пространстве региона начала работать ПВО. На место падений обломков оперативно прибыли представители экстренных служб.

По информации губернатора, в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным издания, три пригородных поезда отменены. Задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных.

Губернатор Федорищев призвал жителей региона не публиковать в соцсетях и мессенджерах фото и сохранять спокойствие. Необходимо информировать о появлении дронов или их падении экстренные службы.

«Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не становиться пособником врага», — написал губернатор Федорищев.

По информации Минобороны РФ, над территорией Самарской области устранили 21 БПЛА. Всего в РФ было перехвачено 102 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников упали в Геленджике и вызвали пожар.