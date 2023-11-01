После долгих скандалов на реконструкцию цирка в Уфе было найдено 870 млн рублей

Уфимский государственный цирк на протяжении шести лет не мог принять зрителей. Ожидается, что в скором времени ситуация изменится, сообщает Медиакорсеть .

Цирк открылся в 1906 году, но периодически стоял вопрос об его закрытии. Так, правительство 1906 года посчитало, что представления негативно влияют на развитие детей. Первый ремонт проводили в 1993 году, но тогда он не был капитальным. В настоящее время здание давно уже перестало украшать город. Если фасад еще выглядит относительно ухоженным, то внутренние постройки находятся в более запущенном состоянии.

Фото: [ mkset.ru ]

Отсутствие ремонта и неоплаченные штрафы стали причиной закрытия цирка в 2017 году. Каждый год власти обещали, что приступят к реконструкции здания. В 2021 году даже презентовали проект реконструкции. К 2022 году обещали выполнить ремонтные работы, но этого так и не произошло.

В 2023 году глава Башкирии Хабиров обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Рассказал, что город нашел источники финансирования строительства, но без помощи государству не обойтись. Просил выделить из федерального бюджета 2.5 миллиона рублей, чтобы можно было пройти государственную экспертизу.

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков 24 октября проинформировал, что государственная экспертиза успешно пройдена, несмотря на сложности с доказательством легальности источников дохода инвесторов. Строительные работы начнутся в 2026 году. Будет выделено 870 миллионов рублей.

Относительно работы цирков без животных у активистов возражений нет. Присутствие зверей в цирковых номерах вызывает у зоозащитников опасения. Депутаты ГД решили поддержать запрет на выступление дрессированных животных.