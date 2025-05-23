После ДТП в Кемерово с участием маленького самокатчика в ГИБДД обратились к родителям

По информации издания, ДТП произошло вечером 22 мая. Мальчика 2016 года рождения госпитализировали для оказания квалифицированной помощи. Согласно предварительной версии, школьник переезжал дорогу на самокате. Водитель автомобиля, проезжающего в этот момент, не справился с управлением и совершил наезд. Место происшествия не покинул и обратился к медикам для оказания помощи ребенку. Информация о самочувствии пострадавшего уточняется. Также нет данных, переезжал ли школьник дорогу в предназначенном для этого месте или данное требование было нарушено.

В пресс-службе ГИБДД обратились к родителям несовершеннолетних. Им напомнили о важности соблюдения мер безопасности. Перед тем, как разрешать ребятам ездить по городу на велосипеде, самокате или СИМ, стоит убедиться в их знаниях правил дорожного движения. Родителей юных участников движения призвали проверить на практике, что их дети выполняют выученные ПДД. Только после принятых мер можно доверять ребенку управление каким-либо транспортом.

«На регулярной основе повторяйте правила безопасности со своими детьми», — прокомментировала пресс-служба ГИБДД корреспонденту «Сибдепо».

Ранее сообщалось, что прокат электросамокатов в Челябинске заблокирован по инициативе Следственного комитета.