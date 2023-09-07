После ДТП в Ленинградской области открыли еще одно уголовное дело

После ДТП в Ленинградской области, вследствие которого погибли две девушки-спортсменки и пострадало восемь человек, возбуждено еще одно уголовное дело.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)», - говорится в сообщении.

Дело открыто по причине того, что оказывались услуги, которые не отвечали требованиям безопасности, сообщает агентство «РИА Новости». В СУСК отметили, что в рамках дела к ответственности могут быть привлечены представители транспортной компании и спортивной школы.

В транспортной компании не создали для водителя условия, при которых он имел возможность отдыхать. У мужчины должен быть четкий график, когда он может отдыхать, а когда должен следовать по назначенному маршруту.

В учебном заведении Курортного района Санкт-Петербурга должны были обеспечить безопасные условия для тренировок несовершеннолетних. Учреждение оказало услугу, которая не отвечает требованиям безопасности.

Первое уголовное дело, которое было возбуждено, касается нарушения правил дорожного движения.

Спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка находились на тренировке под сопровождением тренера, который курировал девочек-подростков (14 и 15 лет), передвигаясь рядом на машине. Гражданин Узбекистана, водитель грузовика Scania не справился с управлением и наехал на автомобиль тренера. Причины, по которым это произошло, выясняются.

Машину занесло на спортсменок. Две девушки погибли моментально. Семь госпитализированы. Тренер также травмирован. Одна из погибших – жительница Тюмени.