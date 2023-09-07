«Была отличной девочкой»: Тюмень скорбит по погибшей в ДТП велосипедистке Кире Пашкевич

Megatyumen.ru сообщает, что одной из погибших девочек в ДТП в Ленинградской области была жительница Тюмени.

В четверг, 7 сентября, стало известно о ДТП в Ленинградской области. По дороге передвигалась группа школьников-велосипедистов из 11 человек и тренер команды. Спортсменов сопровождал автомобиль.

Сообщалось, что грузовик Scania сначала сбил авто, в котором находился тренер, чтобы следить за тренировкой. От удара машина наехала на учениц Сестрорецкой школы олимпийского резерва, которым от 14 до 15 лет. У тренера не было разрешения проводить такие тренировки, сообщил президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Известно, что погибло две девушки. Семь человек были госпитализированы в состоянии разной тяжести. Megatyumen.ru сообщает, что одна из погибших – это жительница Тюмени Кира Пашкевич 2008 года рождения.

Близкие утверждают, что девушка была доброй и отзывчивой, успешно развивалась как спортсменка. Дарья Ш. рассказала корреспонденту, что с Кирой они жили в одной комнате, поэтому были близки.

«Вместе учились и радовались жизни. Она была отличной девочкой, гонщицей и подругой», – рассказала Дарья Ш. корреспонденту «МегаТюмени»

СМИ сообщали, что водитель грузовика задержан. Открыто уголовное дело. Ведется расследование.