После гибели кассира «Пятерочки» казанцы требуют ввести для собак эвтаназию

Inkazan провел опрос среди подписчиков своего телеграм-канала. Участие в нем приняли 1 101 человек. Респондентам предложили ответить на вопрос, каким способом можно сократить нападение бездомных собак на людей.

440 респондентов отметили, что в республике необходимо ввести эвтаназию. Менее популярными ответами стали следующие: контролировать собственников животных, чтобы они не выбрасывали питомцев на улицу, а также открывать больше приютов для животных и финансировать их.

Зампредседателя организации «Зоозабота» Майя Кренгель отметила, что люди часто настроены негативно по отношению к бездомным животным. Например, можно рассказать, что в городе открыли приют для собак на 1000 мест. Люди будут недовольны новостью. Они напишут, что лучше бы деньги потратили на приюты для детей или бездомных людей.

«Собаки раздражают людей всегда», — заявила в беседе с корреспондентом Inkazan Кренгель.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили правила поведения при встрече с агрессивными собаками.