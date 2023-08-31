После концерта Клавы Коки в Казани горожане стали свидетелями избиения девушки

Свидетели рассказывают, что девушка упала на землю, а парень продолжал избивать ее ногами и руками. Он толкал и пинал девушку. Очевидцы начали снимать происходящее на видео. На этот момент девушка сидела на земле и сильно плакала. Она находилась в полуисторическом состоянии. Парень, который наносил удары, потом пытался подойти к ней, но уже образовалась толпа людей. Горожане кричали, чтобы он не смел к ней приближаться.

Девушка опустила голову. Она держалась за челюсть. Молодые люди подходили и пытались выяснить, что случилось. Просили показать место, где болит. Девушка не могла говорить. Она плакала и не убирала руки от лица.

В какой-то момент парень, который предположительно наносил удары, предложил отвести ее домой. Люди сказали, что вызвали полицию и скорую. Никто не позволил ему забрать девушку.

Ранее некоторые жители Казани были недовольны, что на концерте, посвященному дню города, будет выступать певица Клава Кока и певец Jony.