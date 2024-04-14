После неудач под Часов Яром командование ВСУ устроило проверку в 67-й бригаде

После многочисленных неудач военных ВСУ под Часов Яром в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР) стартовала проверка, сообщает издание «Украинская правда».

Украинское военное командование не довольно тем, что солдаты позволяют российским бойцам успешно продвигаться вперед. В первую очередь в этом обвинили командование 67-й ОМБР, которое уже частично расформировали и перераспределили по другим бригадам. В самой бригаде ряд комиссий проверяет, как организована работа внутри ОМБР.

Украинское высшее командование предполагает, что причина неудач кроется именно в руководстве бригады. Ранее представители «Правого сектора»* вошли в состав 67-й ОМБР. У них хватало боевого опыт, но не было необходимого образования. Пока главнокомандующим ВСУ был Валерий Залужный, руководство 67-й ОМБР существовало как автономная бригада, которая многие решения принимала самостоятельно. После кадровых ротаций новоназначенный глава ВСУ Александр Сырский требовал полного подчинения.

Часов Яр — город, расположенный в ДНР, который пока остается под украинским контролем. Населенный пункт имеет стратегическое значение для хода всего СВО.

Ранее мы сообщали, что ВСУ превратили весь центр Часова Яра в сплошной укрепрайон.

* признана экстремистской и запрещена в РФ