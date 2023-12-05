После неудачной попытки реконструкции территорию стадиона в Омске сдали в аренду

Территория бывшего омского стадиона «Сатурн» давно пустует. Мимо проходят трамвайные пути. Пока место выглядит немного диковатым. Но вскоре ожидается, что здесь появится новый спортивный комплекс площадью от 10 до 20 тысяч кв. м. Городу удалось найти арендатора, сообщает gorod55.ru .

«Понимание и визуализация по объекту будет после Нового года. Строить в любом случае собираемся.», - рассказал Городу55 коммерческий директор компании «Стройкомплект» Женис Садуов

Сделать это вышло с третьей попытки. Новый арендатор на протяжении семи лет и четырех месяцев ежемесячно будет выплачивать городу 4,018 миллиона рублей. Изначально сумма арендного платежа составляла 664,3 тысяч рублей.

Торги выиграла компания «Стройкомплект», которая предложила наибольшую сумму за аренду. До этого местная администрация проводила торги дважды, но найти подходящую организацию не удавалось.

У компании есть большой опыт возведения спортивных комплексов и строительства площадок. До этого все проекты были успешными. Учредителем выступает Ерлан Адилов. Изначально реконструировать стадион собирались еще в 2020 году. Проект остался нереализованным.

Ранее мэр Москвы рассказал об открытии спортивного объекта в Текстильщиках.