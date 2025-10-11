После падения обломков БПЛА для жителей Волгограда организовали ПВР

Власти Красноармейского района Волгограда, на территории которого после падения обломков БПЛА работают специалисты, развернули пункт временного размещения (ПВР). Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации издания, ПВР для жителей района развернули на территории детского лагеря «Орленок».

«При необходимости обеспечить безопасное размещение жителей ПВР готов принять волгоградцев. В настоящее время такая необходимость отсутствует», — говорится в сообщении.

В ночь с 10 на 11 октября в воздушном пространстве Волгоградской области было нейтрализовано 19 беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

В телеграм-канале региональной администрации уточнили, что в результате атаки ВСУ повреждения остекления зафиксированы в ряде социальных и жилых объектов: в зданиях школы, детского сада и трех многоквартирных домах.

Согласно информации администрации, в результате инцидента пострадал пенсионер, получивший ранение. Мужчине была оперативно предоставлена квалифицированная медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. На места происшествий оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые проводят осмотр территорий на предмет наличия обломков сбитых БПЛА.

Как сообщает РБК, в результате атаки на местном нефтеперерабатывающем заводе были зафиксированы «локальные возгорания». Силами спасателей удалось в кратчайшие сроки ликвидировать очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что ВС Белоруссии переведены в полную боеготовность по указу Лукашенко о проверке их состояния.