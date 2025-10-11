ВС Белоруссии переведены в полную боеготовность по указу Лукашенко о проверке их состояния

Официальный телеграм-канал Министерства обороны Республики Беларусь опубликовал пост с извещением о проверке боевой готовности вооруженных сил страны.

По информации Минобороны республики, соответствующее решение принял главнокомандующий Вооруженными Силами — президент Республики Беларусь. С целью проверки проводится комплекс мероприятий, направленные на приведение в высшие степени боевой готовности.

По данным ведомства, отдельные формирования Вооруженных Сил приведут в действие планы по приведению в состояние боевой готовности, совершат переход в установленные районы и реализуют комплекс задач, предусмотренных оперативными указаниями.

«Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь», — указано в сообщении ведомства.

