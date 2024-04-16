После паводка в Оренбуржье открыли новые вакансии

После паводка в Оренбургской области в сети можно найти объявления по оказанию услуг различных сфер, сообщает 56orb.ru .

Корреспондент 56orb.ru проанализировал объявления, размещенные на Авито. Он отметил, что появилось множество услуг, оказание которых актуально после паводка.

Горожанам предлагают провести аэросъемку, кадры которой можно потом использовать для страховой компании или госорганов. Автор отмечает, что стоимость полета стоит 3000 рублей, но предупреждает, что для спасения людей или животных съемка проводится бесплатно. Также при помощи дрона можно передать еду животным, которые остались в подтопленных районах.

Один из местных жителей предлагает за 300 рублей навести порядок во дворе частного дома: убрать ветви, мусор, сухостой. Горожане также могут заказать дезинфекцию после наводнения. За 30 минут работы специалиста необходимо заплатить минимум 999 рублей. Автор одного из объявлений рассказывает, что процедура избавит от любых бактерий.

«Устраняем последствия наводнения. Производим откачку воды с затопленных домов территорий, дворов, зданий, сооружений, подвалов, дренажными электронасосами и бензопомпами. Многодетным и пенсионерам скидки», — популярностью пользуются услуги по откачке воды.

Откачка погребов от талых вод стоит примерно 2 500 рублей (за один час). Также есть объявления, авторы которых предлагают выкупить подтопленные авто.

«Если автомобиль пострадал от паводка и вы переживаете, что никто его не купит», — написал оренбуржец.

Многие горожане готовы провести сушку и химчистку машины. Минимальная цена — 3 500 рублей.

Жители Оренбургской области также готовы помогать бесплатно: испечь хлеб, приютить питомца, привезти продукты.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области началась массовая эвакуация из-за мощных паводков.