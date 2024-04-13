В Курганской области началась массовая эвакуация из-за мощных паводков

В Курганской области продолжается рост уровня воды в реке Тобол, вода начала заходить на улицы как минимум четырех поселений. Под угрозой населенные пункты Кетовского округа, сообщает МЧС.

Эвакуация началась в Притобольном, Кетовском, Белозерском районах и Кургане. Спасатели уточняют, что эвакуация пока носит превентивный, то есть, заблаговременный характер. Жителей призвали к бдительности и соблюдению правил безопасностей, особенно это касается курганских сел Бараба, Темляково, Лаптева, Новозатобольное.

Напомним, что 5 апреля мощные паводки начались в Оренбургской области. Сильнее всего буйство стихии ударило по Орску. Прихода большой воды ожидают в Курганской области, где заранее подготовились к приходу паводков. Урал и северные регионы страны объединились против паводков.

Ранее сообщалось, что уровнь воды в Оренбурге достиг опасного пика.