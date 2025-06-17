После перелома позвонков у семилетнего ребенка в Кузбассе сдули батут

В соцсетях появилось видео, как собственники батута в присутствии сотрудников прокуратуры убирают батут. Несколько дней назад на нем травмировался семилетний ребенок. Медики диагностировали компрессионный перелом четырех позвонков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в батуте образовалась дырка. Ребенок прыгал и не обратил внимание на изъян. Он упал с трехметровой высоты и получил травмы. Мама школьника рассказывает в соцсетях о состоянии мальчика. По ее словам, ближайший год придется потратить на восстановление сына.

По данным издания, после несчастного случая батут продолжал работать. На нем также прыгали дети. Собственники ссылались на длительные праздники. Так они объясняли, что пока не могут проверить состояние игровой зоны. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В прокуратуре настояли на закрытии батута.

В прокуратуре Кузбасса проинформировали о начале проведения комплекса следственных и процессуальных действий, цель которых — установить все обстоятельства инцидента. Ребенок находится в больнице.

«В следственном отделе по городу Ленинску-Кузнецкому следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Ранее сообщалось, что в «Острове мечты» ребенок сорвался с конструкции и попал в больницу.