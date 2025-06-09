Второе ЧП за день в «Острове мечты»: ребенок сорвался с конструкции и попал в больницу
Второй инцидент за день произошел в парке «Остров мечты»
Фото: [Открытие парка развлечений «Остров мечты» в Москве/Медиасток.рф]
Во второй раз за день в парке «Остров мечты» произошло ЧП — вечером ребенок упал с высоты 3–4 метров и получил серьезные травмы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Московский парк развлечений «Остров мечты» оказался в центре внимания СМИ после двух происшествий, случившихся в течение одного дня. Сначала днем 17 человек, включая пятерых детей, застряли на аттракционе «Воздушный поезд», а спустя некоторое время там произошло новое ЧП — ребенок упал с декоративной конструкции.
По данным Mash, мальчик самостоятельно забрался на одну из декораций, но не удержался и сорвался вниз с высоты около 3–4 метров. При падении он приземлился на спину, получив подозрение на перелом копчика, травмы колена и головы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Его состояние уточняется.
Ранее один человек погиб и еще один получил ранение в массовом ДТП в Подмосковье.