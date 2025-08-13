После предупреждения об отбойном течении россияне резко покинули бухту Ливадию

После предупреждения об отбойном течении россияне резко покинули популярную бухту Ливадию и расставили палатки на пляже бухты Триозерье, где образовался ажиотаж, сообщил vostokmedia.com.

Редакция располагает фото бухты Ливадии. Это востребованное место, которое пользуется популярностью у любителей отдыхать в палатках. В настоящее время берег практически пустой: виднеется несколько палаток. По информации издания, люди опасаются возможного отбойного течения, о котором предупредили жителей Приморского края. Так, жители Уссурийска хотели провести несколько дней на бухте и были удивлены отсутствием большого количества туристов.

«Мы думали, что приедем и будем искать местечко под палатку. А тут такое раздолье», — рассказала девушка.

По информации издания, жители Уссурийска также не рискнули занимать место на бухте Ливадия. В целях безопасности они выбрали другую локацию на берегу Японского моря. Корреспондент издания проанализировал посты в соцсетях. Многие туристы решили остановиться на бухте Триозерье. По словам отдыхающих, найти свободное место на пляже непросто. Возле торговых точек образовались большие очереди. Люди также проводят много времени в ожидании своей очереди принять душ.

«Впервые такое вижу за 13 лет», — отметил один из пользователей соцсетей.

