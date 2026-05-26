Почти 200 выпускников Нижегородской области сдадут ГВЭ вместо ЕГЭ

В Нижегородской области в этом году к сдаче ЕГЭ готовятся более 14,2 тыс. выпускников. Данные цифры приводит региональное Минобразования, уточняя, что основная масса — 12,7 тыс. человек — это одиннадцатиклассники текущего года. Остальные, вероятно, те, кто завершает школу в предыдущие годы или сдает экзамены экстерном. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Обязательный набор предметов не изменился: русский язык и математика — здесь без вариантов. Однако стоит выделить отдельную категорию: около 200 выпускников с особенностями здоровья будут сдавать экзамены в щадящем формате ГВЭ (государственный выпускной экзамен), что дает им объективно более комфортные условия.

Русский язык сдают примерно 12,5 тыс. школьников, а вот с математикой интереснее: профильный уровень выбрали 7,2 тыс. человек, базовый — чуть больше 5,3 тыс. То есть почти половина выпускников все же ориентируется на поступление в вузы с серьезными техническими требованиями. Самыми популярными предметами по выбору снова стали обществознание и информатика — 5,6 тыс. и более трех тысяч человек соответственно. Это зеркало текущего рынка: юриспруденция, управление, экономика плюс IT-сфера. С большим отрывом следом идут физика (около 2,7 тыс.), биология (2,1 тыс.). Замыкают топ-6 история и иностранные языки — по 1,7 тыс. человек. Химия набрала 1,5 тыс., литература — меньше 800, география — меньше 500. Причем среди иностранных языков безоговорочное лидерство у английского — 1,7 тыс. сдающих. Остальные экзотичны: немецкий — 21 человек, французский — 10, китайский — всего пять. Это при том, что китайский активно продвигают в школах последние годы.

