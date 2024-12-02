После ремонта за полмиллиарда в Нижнем Тагиле открыли Новый молодежный театр, построенный в 1937 году, сообщил tagilcity.ru.

Ремонт начали осенью 2022 года. Специалисты выполнили большой объем работ: заменили коммуникации и кровлю, установили новые окна и комфортабельные кресла-трансформеры. Для зрелищности постановок установили современное оборудование, в частности, смонтировали новые галереи и подъемные механизмы.

В теплое время года спектакли будут показывать на улице перед театром. Для этого специалисты соорудили летнюю сцену и трибуну для зрителей. Кроме того, установили детскую площадку и удобные лавочки. Не забыли и об освещении.

Во время открытия обновленного театра в торжественной обстановке была перерезана ленточка. Творческий коллектив театра подготовил для гостей портретную галерею. После артисты выступили с яркими номерами. В завершении мероприятия были задуты праздничные свечи на большом торте.

Ранее сообщалось, что билеты на «Щелкунчика» в Большой театр раскупили за две минуты.