После ремонта за полмиллиарда в Нижнем Тагиле открыли Новый молодежный театр
Фото: [Медиасток.рф]
После ремонта за полмиллиарда в Нижнем Тагиле открыли Новый молодежный театр, построенный в 1937 году, сообщил tagilcity.ru.
Ремонт начали осенью 2022 года. Специалисты выполнили большой объем работ: заменили коммуникации и кровлю, установили новые окна и комфортабельные кресла-трансформеры. Для зрелищности постановок установили современное оборудование, в частности, смонтировали новые галереи и подъемные механизмы.
В теплое время года спектакли будут показывать на улице перед театром. Для этого специалисты соорудили летнюю сцену и трибуну для зрителей. Кроме того, установили детскую площадку и удобные лавочки. Не забыли и об освещении.
Во время открытия обновленного театра в торжественной обстановке была перерезана ленточка. Творческий коллектив театра подготовил для гостей портретную галерею. После артисты выступили с яркими номерами. В завершении мероприятия были задуты праздничные свечи на большом торте.
Ранее сообщалось, что билеты на «Щелкунчика» в Большой театр раскупили за две минуты.