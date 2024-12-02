Билеты на «Щелкунчика» в Большой театр раскупили за две минуты

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре были распроданы всего за две минуты, сообщило РИА Новости. Запуск продаж состоялся на официальном сайте театра в 10:00 по московскому времени 2 декабря, при этом в кассах билеты не предлагались.

Покупателям были доступны билеты за 25 тыс. руб. на балкон второго яруса, за 12,5 тыс. — на третий ярус, за пять тысяч — на четвертый.

В продаже были представлены билеты полной категории, «Молодежные» — для аудитории от 14 до 22 лет, а также по программе «60 плюс» и для ветеранов военных действий, включая участников специальной военной операции.

Практически сразу после начала продаж сайт Большого театра стал временно недоступен из-за избыточной нагрузки. Кроме того, сайт столкнулся с атакой ботов в день открытия продаж билетов, но серьезных проблем «не обнаружено».

Всего в декабре Большой театр предложит 18 спектаклей «Щелкунчика»: первый из них намечен на 17 декабря, а последние — на 29, 30 и 31 декабря, дважды в день — утром и вечером.

Ранее театральный критик Кретова оценила идею продавать билеты на «Щелкунчика» посредством аукциона.