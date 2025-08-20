В Стамбуле россиянка по ошибке стала фигурантом уголовного дела

История россиянки Елены, переехавшей в Стамбул к любимому человеку, обернулась многолетним кошмаром из-за фатальной ошибки в системе турецкого правосудия. Ее жизнь круто изменилась в октябре 2022 года, когда она неожиданно обнаружила, что не может покинуть город, превратившись в фигурантку уголовного дела о краже. Об этом сообщает Инфо24.

Поводом для преследования стали два украденных телефона, в хищении которых обвинили Елену. Абсурдность ситуации заключалась в том, что одну из краж совершили 14 октября, в то время как сама подозреваемая находилась в больнице на сохранении беременности, а на следующий день родила ребенка. Это было не единственным несоответствием: потерпевшие в своих показаниях указали, что преступление совершил бородатый мужчина, что полностью исключало причастность молодой матери.

Корень проблемы крылся в бюрократической процедуре подачи заявления. Турецкие правоохранители используют систему, где потерпевший должен ввести номер удостоверения личности подозреваемого. Жертвы ограбления, видимо, совершили ошибку при вводе данных, и система автоматически идентифицировала ни в чем не повинную Елену. Этот технический сбой запустил маховик судебного преследования, который было практически невозможно остановить.

Последствия ошибки оказались катастрофическими. Два года женщина была вынуждена жить в правовом вакууме без возможности выехать к родственникам в Россию, постоянно доказывая свою невиновность в турецких инстанциях. Ее жизнь была поставлена на паузу, а клеймо подозреваемой тяготило ее все это время. Лишь недавнее закрытие уголовного дела позволило Елене вздохнуть с облегчением и начать планировать долгожданную поездку на родину.

Эта история стала ярким примером того, как одно неверное движение в цифровой системе может перевернуть жизнь человека. К сожалению, такие случаи не редкость: ранее в Перми мужчина четыре года официально считался мертвым из-за ошибки сотрудников ЗАГСа, что обнаружилось только при прохождении медицинской комиссии.

