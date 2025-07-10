После схода селя вторые сутки прегражден проезд к поселку в Кузбассе

По информации издания, очевидцы были уверены, что произошел оползень. Они снимали ЧП на видео и выкладывали в соцсетях. Участок дороги размыло полностью. Специалисты отдела по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций отметили, что дорогу залило не только грязью, но и водой, камнями и различными обломками. Эксперты рассказали о сходе селя. Специалисты прибыли на участок дороги, чтобы освободить его для проезда.

«Ортон остается частично отрезанным от крупных городов, но связь с населенным пунктом сохраняется», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, на вторые сутки после стихийного бедствия проезд для легковых автомобилей перекрыт. Вода уже не поступает, но необходимо убрать все камни. Специалисты допустили, что проблема будет решена в течение дня. По дороге проезжают грузовые автомобили. Жителям поселка завезли необходимое количество продуктов, медицинских препаратов и воды. При необходимости специалисты могут организовать доставку по воздуху. Представители экстренных служб следят, чтобы местные жители не нарушали запрет и не пробовали проехать в соседний населенный пункт на легковом авто.

Ранее сообщалось, что десятки людей погибли и были ранены во время оползней и наводнений в Индии.