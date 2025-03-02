BAZA: причиной смерти Сайтиева стала внезапная остановка сердца после отравления

Согласно информации, полученной от источников BAZA, причиной смерти Бувайсара Сайтиева, российского спортсмена-вольника, выступавшего на Олимпийских играх, стала внезапная остановка сердца в одной из больниц Москвы.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 марта, стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался в Москве на 50-м году жизни. Печальную новость сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

По информации, полученной от Telegram-канала, сегодня днем Сайтиев был доставлен в одну из московских больниц с предварительным диагнозом «отравление». Ему стало плохо, когда он находился во дворе своего дома. На помощь ему пришли местный дворник и консьерж, который вызвал скорую помощь.

Через несколько часов после госпитализации Сайтиев скончался не приходя в сознание.