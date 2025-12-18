В Наро-Фоминске две крупные собаки едва не растерзали детей

В Наро-Фоминске на улице Современной две крупные собаки, находившиеся на самовыгуле в частном секторе, напали на двух сестер, выгуливавших своего маленького питомца. Об этом сообщает REGIONS , напоминая про алгоритм действий в случай атаки псов, в том числе бездомных.

Несмотря на наличие ошейников и даже намордников, животные проявили агрессию к детям. Судя по всему, ребята не пострадали, но здорово напугались вероятности быть растерзанными собаками с, как им показалось, неуправляемым поведением.

Ситуацию прокомментировала кинолог-зоопсихолог Маргарита Семенова, четко обозначив правовые последствия для нерадивых хозяев. По ее словам, владельцу грозит административная ответственность и штраф от 1,5 до 30 тысяч рублей за несоблюдение правил содержания. Если в результате нападения детям причинены серьезные травмы, может быть возбуждено и уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности. Но главное — пострадавшие имеют полное право потребовать через суд возмещения вреда здоровью и морального ущерба.

Эксперт дала конкретный, полезный алгоритм действий для тех, кто оказался в подобной ситуации. Первый шаг — немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать травмы. Параллельно нужно вызвать полицию (112) и службу отлова, если животные продолжают представлять угрозу. Крайне важно собрать доказательства: контакты очевидцев, фотографии места происшествия и самих собак. Только после этого следует подавать письменное заявление в правоохранительные органы.

Родители пострадавших девочек уже подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что скончалась школьница, которую под Казанью разорвали собаки.