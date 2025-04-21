После сообщений об утечке секретных данных Трамп поддержал главу Пентагона

По данным издания, соответствующее заявление было сделано после информации о еще одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона, о котором проинформировали СМИ.

«Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По словам Левитт, Пентагон выступает против Хегсета и решений, которые он принимает в занимаемой должности. Она назвала проделанную им работу колоссальной. По данным пресс-секретаря, президент полностью поддерживает министра: выбранный курс работы, решения и действия.

Ранее газета New York Times опубликовала материал о том, что глава Пентагона разместил информацию о готовящихся ударах по Йемену в закрытый чат, в котором, кроме профессиональных специалистов, находились посторонние люди: супруга, брат и адвокат Хегсета. Соответствующей информацией располагали источники издания. Лиц, которые не имели права знать секретную информацию, было около 10. Предполагается, что Хегсет лично создавал чат и вносил в него всех участников. Официально информация подтверждена не была.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался поддерживать Израиль в атаках на ядерные объекты Ирана.