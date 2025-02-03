После спасения собаки из открытого люка кузбассовцы обнаружили еще один колодец

В Кузбассе жители спасли собаку, провалившуюся в открытый люк. Горожане обнаружили вблизи еще один открытый колодец и требуют его закрыть, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, горожане сообщили о проблеме в социальных сетях. Они написали, что обнаружили открытый люк. По их мнению, объект несет опасность, ведь в него может кто-то провалиться. Вблизи находится здание местной администрации и ресурсоснабжающая организация. Местные жители обратились к представителям организации, но они отрицают причастность к открытому колодцу.

По словам кузбассовцев, установить ответственное лицо на данный момент не получилось. Городская администрация помогает людям в поиске информации. Жители обеспокоены, потому что недавно в другой открытый люк провалилась собака. Очевидцы зафиксировали инцидент и поделились видео в соцсетях. Прохожие помогли животному выбраться.

«По краю дороги бежала собака и резко ушла под снег. Я быстро остановилась и пошла посмотреть, оказалось, она провалилась в колодец», — написала киселевчанка.

Автор сообщения отметила, что на месте собаки мог оказаться ребенок. По ее словам, люк был прикрыт тонкой дощечкой. Он неглубокий, однако собака не смогла бы выбраться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Приморье установили унитаз на дороге для скрытия оставшийся без люка коллектор.