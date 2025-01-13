В Приморье установили унитаз на дороге, чтобы закрыть оставшийся без люка коллектор

Жители города Артёма в Приморском крае проявили изобретательность и установили посреди дороги унитаз без крышки. Но это было не просто так — таким образом они заблокировали канализационный люк, чтобы в него никто не угодил. Об этом передает в соцсетях сетевое издание Readovka.

Стало известно, что городские власти не реагируют на жалобы жителей, связанные с открытым колодцем, расположенным на проезжей части. Это сооружение представляет потенциальную опасность и уже давно вызывает беспокойство у горожан.

«Горожане между собой прозвали инсталляцию арт-объектом, который значит бездействие городских служб», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов, расположенных вдоль региональных дорог в семи округах Подмосковья. В частности, ремонтные работы прошли на Рогачевском шоссе в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, улице Ново-Никольской в Красногорске, улице Вертлинской в Солнечногорске, улице Ракетостроителей в Долгопрудном и еще на ряде магистралей Московской области.