После трагедии на реке Кондома в Кузбассе возбудили уголовное дело

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с гибелью мужчины, который на реке Кондома катался на гидроцикле, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В ведомстве рассказали, что мужчина катался на гидроцикле вместе с еще двумя людьми — мужчиной и женщиной. Отдыхающие перевернулись и упали в воду. В результате мужчина погиб. Инцидент произошел в пятницу, 4 июля, в акватории реки Кондома в городе Калтан. На основании нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть, возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, сотрудники СК детально разбираются в причинах происшедшего.

«Следователем Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ», — указано в сообщении ведомства.

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