Малолетняя девочка утонула в деревенском пруду

В селе Большая Талда Прокопьевского района произошла трагедия — шестилетняя девочка утонула в местном пруду, пишет VSE42.Ru .

По предварительным данным, ребенок находился у водоема поселка Большая Талдабез присмотра взрослых. Очевидцы пытались спасти девочку — ее вытащили из воды и более двух часов пытались реанимировать, но спасти ребенка не удалось.

Кузбасский СК организовал доследственную проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего, включая вопрос надлежащего контроля за ребенком со стороны взрослых.

Ранее в мэрии Кемерово опровергли информацию об утонувшем в местном водоеме мужчине.