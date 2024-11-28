После трех дней поисков пропавший в Кузбассе мальчик был найден в супермаркете

В полиции Кузбассе проинформировали, что пропавший три дня назад 12-летний мальчик найден живым, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале полиции отметили, что ребенка обнаружили сотрудники правоохранительных органов в одном из городских супермаркетов Прокопьевска. В настоящее время они разбираются, по какой причине ребенок покинул территорию двора собственного дома, было ли данное решение добровольным и чем его мотивировано.

Три дня мальчика в круглосуточном режиме искали сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. Следователи возбудили дело. К поискам пригласили экспертов-криминалистов. Сибдепо отмечает, что местные жители Прокопьевска проявили особую активность. Они следили за поисками и оказывали посильную поддержку. Так, в одном из открытых колодцев прохожие заметили черный пакет. Общественность потребовала проверить информацию. В колодце, действительно, был пакет, но пустой.

Редакция сравнила описание одежды ребенка в день исчезновения и в день обнаружения. Одежда совпадает.

Ранее сообщалось, что ребенок, который пропал после звонка матери, самостоятельно пришел в общежитие.