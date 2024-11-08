Ребенок, который пропал после звонка матери, самостоятельно пришел в общежитие

Пропавший в Кемерове ребенок самостоятельно вернулся домой на утро следующего дня после странного исчезновения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Вечером 7 ноября мама десятилетнего Давида сообщила о его пропаже. Мальчик возвращался от знакомых семьи. Ребенок позвонил и сообщил, что с ним все в порядке. Он находился на остановке общественного транспорта и ждал нужный маршрут автобуса. Однако домой он не вернулся. На связь также не выходил. Сотрудники правоохранительных органов распространили особые приметы ребенка и призвали граждан содействовать в поисках несовершеннолетнего.

Мама с ребенком проживают в общежитии. Утром 8 ноября приблизительно в 10 часов Давид самостоятельно вернулся домой. Представители подразделения по делам несовершеннолетних разбираются, где ребенок провел ночь.

Ранее сообщалось, что в Талдоме вернули домой школьника, который сбежал после ссоры с родителями.