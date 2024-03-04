В Уфе затопило целый проспект

В Уфе прорвало участок водопровода, вследствие чего затопило 80 метров дорожного покрытия, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. В «Уфаводоканал» отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать причину инцидента, сообщает mkset.ru .

Прорыв на этом же проспекте в Уфе произошла около двух месяцев назад. Тогда на канализационной сети произошла авария, которая стала причиной прорыва.

В этот раз движение автомобилей было затруднено. Инцидент произошел вечером 3 марта. Местные жители опубликовали информацию в социальной сети. Сотрудники МЧС отреагировали оперативно. По предварительным данным, прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром в 700 мм. Специалисты коммунальной службы включили резервное питание, чтобы не прекращать подачу воды жильцам. К работам приобщили сотрудников Госавтоинспекции. Также в срочном порядке провели очистку ливневых стоков. Образовался высокий риск, что вода замерзнет, поэтому приняли все меры для скорейшего ее схода.

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