После трех лет работы ВОЗ разработала обязательный план по защите от будущих пандемий

Члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписали проект соглашения о подготовке мира к будущим пандемиям, сообщила пресс-служба организации.

В пресс-службе уточнили, что страны занимались разработкой данного соглашения на протяжении трех лет. О необходимости принятия единого алгоритма действий в случае мировой пандемии стало ясно после борьбы с COVID-19.

В пресс-службе указали на значимость того, что проект наконец согласован. Представители стран посвятили 13 встреч обсуждению данного вопроса. Из них девять совещаний приходилось продлевать, чтобы каждый участник мог высказать свою позицию.

По данным пресс-службы, документ учитывает все юридические нюансы. Представители стран утвердили меры, необходимые для профилактики и координации действий государств во время пандемий: обеспечение населения лекарственными препаратами, мобилизация кадровых ресурсов, старт масштабных исследований.

В пресс-службе уточнили, что теперь проект соглашения представят членам Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мероприятие запланировано на май.

Ранее сообщалось, что ВОЗ смоделировала угрозу пандемии «оспы мамонтов».