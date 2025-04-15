ВОЗ смоделировала угрозу пандемии «оспы мамонтов»

Издание Telegraph сообщило, что ВОЗ провела моделирование распространения «оспы мамонтов», чтобы оценить возможную реакцию мирового сообщества на новую пандемию.

В рамках смоделированного сценария, отправной точкой вспышки стало обнаружение останков мамонта в арктической зоне группой исследователей и кинематографистов.

Параллельно с пандемией COVID одно из государств получило информацию о том, что у исследователя, работающего в Арктике, проявились признаки заболевания. Этот исследователь поднялся на борт круизного судна, на котором находились 2450 пассажиров и 980 членов экипажа.

«Оспа мамонтов» в симуляции характеризовалась высокой смертностью, достигавшей трети от числа инфицированных. Каждому из 15 государств, участвовавших в моделировании, была предоставлена уникальная информация, необходимая для борьбы с вирусом.

По данным Telegraph, страны, избравшие менее строгие меры, быстро столкнулись с неконтролируемым ростом числа заражений. Симуляция ограничивалась лишь первоначальным этапом сдерживания, без учета разработки вакцины или других долгосрочных мер.

Ранее врач Осипов предупредил, что в будущем возможна пандемия как существующей, так и новой инфекции.