ВОЗ смоделировала угрозу пандемии «оспы мамонтов»
Telegraph: ВОЗ проанализировала сценарий нашествия «оспы мамонтов»
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Издание Telegraph сообщило, что ВОЗ провела моделирование распространения «оспы мамонтов», чтобы оценить возможную реакцию мирового сообщества на новую пандемию.
В рамках смоделированного сценария, отправной точкой вспышки стало обнаружение останков мамонта в арктической зоне группой исследователей и кинематографистов.
Параллельно с пандемией COVID одно из государств получило информацию о том, что у исследователя, работающего в Арктике, проявились признаки заболевания. Этот исследователь поднялся на борт круизного судна, на котором находились 2450 пассажиров и 980 членов экипажа.
«Оспа мамонтов» в симуляции характеризовалась высокой смертностью, достигавшей трети от числа инфицированных. Каждому из 15 государств, участвовавших в моделировании, была предоставлена уникальная информация, необходимая для борьбы с вирусом.
По данным Telegraph, страны, избравшие менее строгие меры, быстро столкнулись с неконтролируемым ростом числа заражений. Симуляция ограничивалась лишь первоначальным этапом сдерживания, без учета разработки вакцины или других долгосрочных мер.
Ранее врач Осипов предупредил, что в будущем возможна пандемия как существующей, так и новой инфекции.