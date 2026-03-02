После убийства мужа преступник пошел за его супругой: жуткие подробности из Кузбасса

В Кузбассе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве супругов — 60-летнего жителя Прокопьевска и его 56-летней жены. Официальный канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу опубликовал предварительную версию причин трагического инцидента в регионе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Следствие предполагает, что 24 февраля в гараже находился обвиняемый и 60-летний хозяин. Между мужчинами начался конфликт. Причина — личные неприязненные отношения из-за денежного долга. Пострадавший погиб на месте преступления.

«С целью убийства нанес 60-летнему хозяину дома множественные удары рукояткой имеющегося в гараже пистолета и клинком ножа в область головы и шеи», — указано в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый опасался того, что супруга убитого проинформирует сотрудников правоохранительных органов о его визите. Он взял нож и молоток и направился в дом, где была женщина. Пострадавшая в этот момент находилась в спальне. Ей были нанесены множественные удары в область головы и шеи.

По данным ведомства, мужчина забрал из дома ценные вещи и скрылся с места преступления. Тело мачехи в доме обнаружила дочь погибшего. Отец не отвечал на звонки, она решила проведать его. Она вызвала правоохранителей, которые осмотрели гараж.

«На допросе следователю обвиняемый дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировал официальный канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным издания, подозреваемого задержали при силовой поддержке специалистов Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов расследуют преступление: назначены экспертизы, осмотрено место убийств, опрошены свидетели. Работа продолжается.

