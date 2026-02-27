Сын украинского «законника» найден по кускам на Бали? Страшная находка в устье реки Вос вскрыла международную сеть

На индонезийском острове Бали обнаружены фрагменты расчлененного тела, которые, по предварительной версии, могут принадлежать Игорю Комарову — похищенному сыну известного украинского вора в законе. Об этом сообщает Kumparan News.

Несмотря на сильное разложение останков, следствие выделило ключевую зацепку: на руке жертвы обнаружена приметная татуировка. Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди подтвердил, что правоохранители рассматривают прямую связь между находкой и делом о похищении гражданина Украины.

По оценкам экспертов, мужчина был убит более трех дней назад. Для окончательной идентификации назначена судебно-медицинская экспертиза и сопоставление образцов ДНК с материалами родственников погибшего. Накануне сообщалось, что дело о похищении Комарова вскрыло масштабную криминальную сеть, в которой могли быть замешаны сотрудники СБУ.

