После ухода Винер возглавлять сборную РФ по художественной гимнастике назначили Сергаеву

Президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров проинформировал, что Татьяна Сергаева назначена на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, сообщил ТАСС.

Соответствующее заявление Олег Белозеров сделал на церемонии награждения на чемпионате. Спикер выразил уверенность, что Татьяна Сергаева применит в работе на новой должности все свои накопленные знания и опыт. Под ее руководством отечественные спортсменки смогут сохранять заработанную репутацию и продолжат одерживать победы на престижных конкурсах.

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике», — заявил Белозеров.

По данным агентства, должность стала вакантной после ухода с поста главного тренера Ирины Винер. О своем решении она заявила 12 февраля. Винер возглавляла национальную команду с 2001 года. Она рассказала, что многие ее ученики уже сами стали квалифицированными специалистами. Ирина Винер намерена продолжить работать в данной сфере, потому что художественная гимнастика — это ее жизнь.

55-летняя заслуженный тренер Сергаева имеет опыт подготовки известных спортсменок к олимпийским играм. Она тренировала команду по групповым упражнениям, сотрудничала с академией «Небесная грация».

Ранее сообщалось, что болгарскую известную спортсменку дисквалифицировали за допинг.