После вмешательства СМИ в поселке Мулянка отремонтируют дорогу

Жители обратились в редакцию Properm.ru, прислали фото дороги, точнее ее полного отсутствия. Посреди поля вытоптано несколько дорожек, по котором проезжают машины и упряжки с лошадьми. Это единственная дорога в поселке. По ней курсирует школьный автобус. Родители передвигаются по ней же, чтобы отвезти детей в садик. В администрации пообещали, что 725 метров дороги будут заасфальтированы.

Часть улиц в поселке недоступны для прохода и проезда. Дорога состоит из глины и земли. Проблемы обострились после того, как во время прокладывания газа подрядчик все раскопал, но после работ ничего не восстановил. В администрации проинформированы, что подрядчик обязан восстановить дорожное покрытие. Глава Лобановского ТУ должен контролировать данный процесс. В противном случае жители вправе обратиться в суд.

Ранее мы сообщали, что после привлечения СМИ глава Кунгурского округа откроет проход соседям.