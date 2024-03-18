После привлечения СМИ глава Кунгурского округа откроет проход соседям

В пресс-службе правительства Пермского края рассказали, что меры по урегулированию конфликта интересов между главой Кунгурского округа Вадимом Лысановым и его соседями приняты, сообщает properm.ru .

В Properm.ru обратились соседи главы Кунгурского округа с жалобой. Редакция направила запрос в необходимые структуры и добилась справедливости. Установлено, что права жителей округа нарушены. Будут приняты меры. Комиссия по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции также указала на нарушение законодательства.

О конфликте мы рассказывали ранее. Жители деревни Брод были ограничены в передвижениях. Сначала глава округа построил большой дом, потом оградил его высоким забором. Строители мешали местным жителям, хамили. Рабочие напоминали, что люди здесь — никто. Ругаться с главой не советовали.

Забор перекрыл проход к дому соседей. Они пожаловались. Глава переоформил документы и передал придомовую землю возмущенных соседей своей гражданской жене, главному бухгалтеру администрации округа. Людям пришлось заходить во двор через калитку, установленную на заднем дворе.

На этом конфликт не закончился. Глава перекрыл людям проход к реке. Кроме того, в деревне есть единственная дорога, засыпанная щебнем. Ведет она к дому главы.

Ранее мы сообщали, что вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева арестовали по делу о коррупции.