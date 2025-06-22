После вмешательства США Иран впервые применил многозарядную баллистическую ракету

По информации канала, целями атаки стали объекты, расположенные в Израиле. Удар был нанесен утром 22 июня. Накануне Израиль атаковал три ядерные объекта, которые находятся в разной части Ирана. В сообщении КСИР указано, что военнослужащие использовали новую тактику, отличающуюся неожиданными действиями. План — нанести противнику более разрушительные удары с целью результативного выполнения поставленных в рамках операции «Истинное обещание 3» задач.

По данным канала, утренние удары — 20-я волна операции. В ходе атак иранская сторона применила 40 твердотопливных и жидкотопливных ракет. Под удар попали аэропорт Бен-Гурион, центры командования, Израильский биологический исследовательский цент. Всего были атакованы 10 объектов, которые расположены по все территории страны, в том числе в горной местности.

«В ходе этой операции впервые была применена многозарядная баллистическая ракета «Хайбар» из третьего поколения воздушно-космических ракет КСИР», — говорится в сообщении.

В медицинской службе «Маген Давид Адом» проинформировали, что в результате утренней атаки на данный момент известно о 16 пострадавших мирных жителей, сообщил РБК. По информации издания, боеголовка нового вооружения, разработанного в Израиле, достигает массы ориентировочно в 1,5 тыс. кг. Преимущество ракеты заключается в возможности точного поражения цели. Она способна поразить объект, который находится на расстоянии 2 тыс. км.

Ранее сообщалось, что Иран после бомбежки США экстренно призвал ООН провести собрание.