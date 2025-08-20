Рейтинг худших школ: какие жалобы оставляют родители российских учеников

По информации издания, одна из выпускниц рассказала, как ее родители были вынуждены забрать документы из школы из-за конфликта с молодым преподавателем. По словам 24-летней девушки, учитель назвал ее тупой. Родители перевели ее в другую школу через три дня. Еще одна мама, чья дочь конфликтовала с учителем этой же школы, поделилась своим опытом. Она рассказала, что мужчина звонил и намекал, что женщине сложно жить одной. Мама ученицы отвергла его ухаживания. По ее словам, после этого отношение к дочери изменилось. В школе проводили собрание, чтобы разобраться с конфликтом. Женщине предложили добровольно забрать документы. В противном случае угрожали проблемами.

«Самая ужасная школа: дети курят, выпивают, дерутся. Учителя не справляются. Некоторым плевать — они тупо сидят и ничего не делают», — еще об одной школе Новосибирска оставил отзыв один из бывших учеников.

По информации издания, родители выпускников оставляют негативные комментарии из-за неблагоустроенности учебных заведений. По их словам, в столовой можно найти тараканов, наблюдаются проблемы с работой канализации, спортзалы разрушаются.

