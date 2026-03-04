«Последний романтик» разбудил целый дом: в Балашихе гитарист спел серенаду под окнами — соседи одобрили

Утро 3 марта в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Балашихе выдалось далеким от обыденности. Жильцы проснулись не от привычного звона будильника, а от живой музыки под окнами, сообщил REGIONS.

В роли утреннего солиста выступил гитарист, исполнивший легендарный хит «Клен» ансамбля «Синяя птица». Несмотря на ранний час, соседи не разозлились, а наоборот — с интересом наблюдали за перформансом, снимая происходящее на телефоны.

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям и вызвало шквал положительных откликов. Интернет-пользователи уже окрестили музыканта «последним романтиком современности» и посоветовали женщинам присмотреться к такому настойчивому ухажеру.

«Вот он: последний романтик нашего времени. Жги, дружище, если Она не выйдет, то выйдет другая. Женщины, обратите внимание — холостой, не поющий, умеет удивлять!» — прокомментировали в Сети.

Кому именно адресована серенада, осталось загадкой. Однако местные жители уже выразили готовность сделать такие концерты регулярными. В числе следующих желаемых хитов прозвучали «Луч солнца золотого», «Ласковая моя» и «Спасибо за день».

Ранее сообщалось, что лишь 5% жительниц Москвы ждут на 8 Марта внимания и комплиментов.