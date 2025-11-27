Последний житель ушел из жизни три года назад: четыре российские деревни официально упразднили

В Пермском крае официально завершилась история четырех деревень: законодатели региона во втором чтении утвердили законы об их упразднении. Из реестра административно-территориальных единиц исключены деревни Краснояры и Шумино в Гайнском районе, а также Ключи и Соломатка в Очерском, сообщил properm.ru.

По информации издания, судьба этих поселений, особенно Краснояр, показательна. Расположенная в условиях, приравненных к Крайнему Северу, и отрезанная 11 км от ближайшего населенного пункта, эта деревня медленно угасала. На ее территории остались лишь 23 полуразрушенных дома. Последний зарегистрированный житель скончался в 2021 году. По данным переписи 2010 года, здесь еще жили четыре человека. В настоящее время территория активно поглощается природой, зарастая кустарником и молодыми деревьями.

По данным издания, остальные упраздненные деревни разделили ту же участь: на их территориях больше не ведется сельское хозяйство, не работают магазины, медицинские или образовательные учреждения. Решения, принятые 27 ноября, вступят в законную силу спустя 10 дней после официальной публикации, поставив точку в их официальной истории.

