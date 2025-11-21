В Ленинском округе построят новую подстанцию скорой помощи

Объект площадью более 615 кв. м возводят за счет бюджетных средств в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», он будет рассчитан на работу четырех бригад в смену. В здании разместят диспетчерскую службу, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинеты предрейсовых осмотров и другие помещения. На прилегающей территории появятся гараж и парковка, завершить работы планируют в 2026 году.

