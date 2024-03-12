Послу Швейцарии заявлен демарш из-за инициирования конфискации госактивов РФ

Посол Швейцарии в Москве К.Марти Ланг была вызвана в МИД РФ с целью объявления протеста против действий правительства Швейцарии относительно российских активов, сообщает официальный портал российского МИДа.

В МИДе пояснили, что правительство Швейцарии инициировало вопрос рассмотрения, каким образом можно законно конфисковать российские активы, находящиеся на территории Швейцарской Конфедерации. Вопрос активно обсуждался в парламенте страны.

Обсуждение инициативы уже нарушает нормы международного права в части уважения государственного иммунитета другой страны. Россия предупреждает о неизбежной реакции. Если швейцарское правительство примет какое-либо незаконное решение в отношении государственных активов, РФ будет вынуждена отвечать зеркально.

«Подчеркнуто, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного «репарационного механизма» будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне», — сообщает МИД РФ.

Ранее мы сообщали, что ЕС намерено конфисковать находящиеся на территории стран альянса замороженные российские активы в случае, если РФ откажется платить репарации Украине после завершения СВО для восстановления ее территорий. Информацией располагают источники Welt.