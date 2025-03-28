Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде

По данным пресс-службы суда, во время оглашения приговора в зале суда присутствовали около 20 журналистов. Следствие установило, что по вине Серафимовича не менее 4 тыс. человек лишились жизни в период Великой Отечественной войны. В числе погибших — более 620 детей. Приговор вынесен без назначения наказания по причине смерти обвиняемого.

«Верховный суд Республики Беларусь приговорил Серафимовича Семена Степановича признать виновным в геноциде — действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы», — заявили в суде.

Издание «Беларусь сегодня» сообщило, что материалы уголовного дела занимают 30 томов. Установлено, что Серафимович вступил в военизированное подразделение районной вспомогательной полиции на добровольной основе. Он принимал участие во множестве карательных операций. Со временем возглавил подразделение полиции.

После победы СССР и разгрома нацистского движения Серафимович перебрался в Великобританию, где прожил много лет. Дело придали огласке только в 1993 году. Его арестовали, но до вынесения приговора пособник фашистов не дожил. В Белоруссии начали рассматривать дело по существу в 2025 году. 54 человека выступают в роли свидетелей.

Ранее Лукашенко заявил, что полмира мечтает о белорусской «диктатуре».