Администрация США утвердила решение о передаче очередного пакета военной помощи Украине. Представители СМИ обратились с просьбой к послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову прокомментировать данную новость. Свой ответ он разместил на странице в интернет- мессенджере .

Посол в очередной раз убедился, что США не интересно, сколько людей гибнет из-за вооруженного конфликта на Украине.

«Местных политиков абсолютно не интересуют людские потери, включая женщин и детей», — написал посол РФ Антонов.

Еще более цинично то, что удары украинских военных по мирным городам преподносят как геройство. Американцам рассказывают, что украинцы преследуют благие намерения и заинтересованы в пропаганде западных ценностей.

Американские политики не осуждают террористические акты наподобие тех, когда в ночь на 12 марта националисты совершали прорыв государственной границы в Белгородской области. Напротив, подобные действия только приветствуются.

«Ни неприятие обществом военных действий, ни внутренние проблемы в области экономики, ни пограничный кризис не могут остановить официальный Вашингтон от реализации иллюзорной идеи нанесения стратегического поражения России на поле боя», — считает посол РФ в Вашингтоне.

Спикер уверен, что передача оружия Киеву затянет конфликт, но существенно не изменит ход СВО. Новая техника будет уничтожена. Ужасно то, что могут снова пострадать мирные жители. США стоит понять, что сохранить миропорядок, основанный на гегемонии одной державы, уже не выйдет.

Заявления американских политиков о необходимости наносить удары по территории Крыма — доказательство того, что США напрямую участвуют в конфликте. Их воинственное отношение к РФ негативно отражается на развитии собственной экономики, что влияет на весь мир.

Ранее президент Путин предупредил, что произойдет, если Польша введет свой войска на Украину.